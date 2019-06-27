В Чемодановке полицейские раскрыли серию квартирных краж

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27 июня 2019, 09:31Криминал
В полицию Бессоновского района Пензенской области обратились три жителя села Чемодановка, которых обокрали.
Так, одна из них рассказала, что неизвестный залез в дом через окно, похитил ноутбук и игровую приставку. У второго сельчанина украли отопительный котел и телевизор, злоумышленник проник в жилище также через окно. Третий мужчина лишился сразу двух телевизоров и аккумуляторной батареи. Отмечено, что у последнего двери были не заперты.
Подозреваемого в серии краж установили, им оказался 41-летний житель областного центра. Пензенец написал явку с повинной, похищенное у него изъяли, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По всем фактам краж проводятся проверки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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