В Чемодановке полицейские раскрыли серию квартирных краж

Так, одна из них рассказала, что неизвестный залез в дом через окно, похитил ноутбук и игровую приставку. У второго сельчанина украли отопительный котел и телевизор, злоумышленник проник в жилище также через окно. Третий мужчина лишился сразу двух телевизоров и аккумуляторной батареи. Отмечено, что у последнего двери были не заперты.

Подозреваемого в серии краж установили, им оказался 41-летний житель областного центра. Пензенец написал явку с повинной, похищенное у него изъяли, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По всем фактам краж проводятся проверки, пишет ИА «Пенза-Пресс».