В Чемодановке открыли современный парк отдыха

У жителей села Чемодановка появился современный парк отдыха. Он включает в себя детскую игровую зону, универсальное поле для занятий футболом, баскетболом и хоккеем, а также концертную площадку. Проект реализован за счет государственно-частного партнерства. Кроме того, денежные средства на обустройство комплекса были выделены из бюджета Пензенской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

От современных тренажеров, горок и каруселей ребятня в восторге. Это не просто детская площадка, а целый парк, название которому уже дали – «Радуга». Новую зону отдыха для всей семьи торжественно открыли в Чемодановке.



«В моем детстве такой площадки не было. Но если, конечно, я бы оказался на такой площадке, наверное, мне было бы интересно, масса впечатлений. Вот ребенок сидит, и его уже никак не снять отсюда. Катается и катается», - поделилмся впечатлением местный житель Михаил Якомазов.



Самостоятельно обустраивать игровую зону местные жители начали еще в 2016-м. Затем активисты обратились за помощью к главе региона. В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» здесь построили многофункциональную спортивную площадку.



«Молодцы, что вы здесь активные, организовались, что власти не даете покоя. Потому что, не пришли бы - этого бы не было. Это первое. Второе - нужно развиваться дальше. Чемодановская школа переполнена, занятия проходят в две смены. Вместе с главой района определились по месту строительства новой школы, и я принял решение построить школу на 470-75 мест», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава региона также сообщил, что на благоустройство и оборудование комплекса безопасным покрытием из областного бюджета будет выделен один миллион рублей. Всего в 2018 году в регионе по федеральному проекту обустраивают 21 дворовую территорию и 41 общественное пространство.