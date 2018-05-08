В Чемодановке ночью столкнулись иномарка и отечественное авто

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел 9 мая в 00.14 в селе Чемодановка. На улице Генералова столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и Mercedes. В результате ДТП есть пострадавший, о его состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».