В Чемодановке на трассе столкнулись 6 авто. ФОТО

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12 октября 2018, 09:59Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария с участием шести машин.
По предварительным данным, 11 октября в 17.41 на трассе М-5 «Урал» в селе Чемодановка на улице Генералова столкнулись автомобили Audi 100, «ВАЗ-2114», Opel, «ВАЗ-2110» и грузовой Mercedes с прицепом. В результате аварии пострадал человек. Его состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка.
Очевидец опубликовал фотографии с места аварии в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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