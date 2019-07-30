В Чемодановке модернизуют местную водопроводную систему

В селе Чемодановка Пензенской области идут работы по благоустройству населенного пункта. На центральных улицах прокладывают новые водопроводные трубы и приводят в порядок местный парк. Средства на проведение работ выделены по приоритетным проектам «Формирование комфортной городской среды» и «Чистая вода».

В 500 домов села Чемодановка вода будет поступать по новым трубам. Протяженность участка - почти один километр. Он соединит скважину с действующим водопроводом. Необходимость замены коммуникаций возникла давно - сеть сильно изношена, да и скважине не хватает напора. Модернизация системы проходит в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода».

«На сегодняшний день запланировано строительство новой скважины, завершаем укладку водопровода», - рассказал и. о. главы администрации Чемодановского сельсовета Николай Кузнецов.

Убрать лишнее, мусор и бурьян, необходимо в местном парке и вблизи дома культуры. Работы по его благоустройству начались в 2018 году за счет средств федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», поэтому изменения уже видны. Там вымостили плиткой пешеходные дорожки, установили лавочки, урны и специальные уличные тренажеры. На прилегающей к зоне отдыха проезжей части завершают укладку асфальта и установку бордюров.

Самым популярным местом в парке считаются теннисные столы - рядом с ними всегда очередь из желающих поиграть. Привести в порядок руководство сельсовета планирует и пляж чемодановского пруда. Сейчас туда завозят свежий песок, убирают мусор, готовятся создать инфраструктуру и, конечно же, в будущем, очистить дно.

Этим летом в Чемодановке планируют завершить благоустройство площади перед местным домом культуры. Вместо асфальтового покрытия ее собираются замостить тротуарной плиткой и установить сцену.