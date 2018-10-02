В Чемодановке из грузовика вытащили аккумуляторы

В Бессоновском районе Пензенской области задержали похитителя аккумуляторов. В полицию поступило сообщение о том, что в Чемодановке в ночное время неизвестные вытащили из «КамАЗа» два источника тока.

Подключившись к расследованию, правоохранители установили, на какой машине передвигались злоумышленники.

«В дальнейшем сотрудники установили собственницу автомобиля, которая пояснила что сдает машину в аренду соседу», - рассказал начальник ОМВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.

Подозреваемым оказался 36-летний таксист. Он признался в содеянном.

По его словам, в тот вечер поступил вызов в Чемодановку. Прибыв по адресу, он обратил внимание на грузовик. У него возникла идея взять аккумуляторы и сдать их в металлолом, а вырученные деньги потратить на погашение микрозайма. Теперь к долгу в биографии работника такси может прибавиться уголовная статья.