В Чемодановке из грузовика вытащили аккумуляторы

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02 октября 2018, 16:48Криминал
В Бессоновском районе Пензенской области задержали похитителя аккумуляторов. В полицию поступило сообщение о том, что в Чемодановке в ночное время неизвестные вытащили из «КамАЗа» два источника тока.
Подключившись к расследованию, правоохранители установили, на какой машине передвигались злоумышленники.
«В дальнейшем сотрудники установили собственницу автомобиля, которая пояснила что сдает машину в аренду соседу», - рассказал начальник ОМВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.
Подозреваемым оказался 36-летний таксист. Он признался в содеянном.
По его словам, в тот вечер поступил вызов в Чемодановку. Прибыв по адресу, он обратил внимание на грузовик. У него возникла идея взять аккумуляторы и сдать их в металлолом, а вырученные деньги потратить на погашение микрозайма. Теперь к долгу в биографии работника такси может прибавиться уголовная статья.
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