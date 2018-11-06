06 ноября 2018, 14:03Происшествия

В Чемодановке автобус и «ГАЗель» зажали легковушку

В Бессоновском районе Пензенской области столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, в селе Чемодановка на улице Генералова 5 ноября в 20.27 столкнулись автобус «ПАЗ», «ГАЗель» и Lada Kalina. В результате аварии пострадал один человек. Его состояние в ведомстве не уточнили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка.

Очевидцы опубликовали в группах «Сова Пенза Авто» и «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» фотографии с места аварии, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live и vk.com/sova_penza

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