В Чемодановке автобус и «ГАЗель» зажали легковушку

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06 ноября 2018, 14:03Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области столкнулись три автомобиля.
По предварительным данным, в селе Чемодановка на улице Генералова 5 ноября в 20.27 столкнулись автобус «ПАЗ», «ГАЗель» и Lada Kalina. В результате аварии пострадал один человек. Его состояние в ведомстве не уточнили.
Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка.
Очевидцы опубликовали в группах «Сова Пенза Авто» и «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» фотографии с места аварии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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