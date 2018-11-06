В Чемодановке автобус и «ГАЗель» зажали легковушку

По предварительным данным, в селе Чемодановка на улице Генералова 5 ноября в 20.27 столкнулись автобус «ПАЗ», «ГАЗель» и Lada Kalina. В результате аварии пострадал один человек. Его состояние в ведомстве не уточнили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка.

Очевидцы опубликовали в группах «Сова Пенза Авто» и «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» фотографии с места аварии, пишет ИА «Пенза-Пресс».