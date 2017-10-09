В Чечне Рузляев поблагодарил пензенских полицейских за службу

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09 октября 2017, 19:23Общество
Начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев с ежегодной инспекторской проверкой посетил Сунженский район Чеченской Республики, где несут службу пензенские полицейские. Их командировка заканчивается в ноябре.
Досмотр всех проезжающих через блокпост автомобилей - ежедневная обязанность пензенских полицейских, несущих службу в Чеченской Республике. В Судженском районе сотрудники МВД из Пензы находятся около пяти месяцев. Их командировка началась весной.
«Атмосфера у нас благоприятная, кубрик дружный, есть поддержка от товарищей. Свободное время мы проводим в спортзале. Здесь все условия, можем и созвониться с родными, и по видеосвязи, есть интернет», - рассказал эксперт временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России по Судженскому району Чеченской Республики Эдуард Купцов.
В каких условиях живут и работают пензенцы, проверил начальник областного УМВД России Юрий Рузляев. Также рамках ежегодной инспекторской проверки он встретился с руководителями территориального отдела МВД и министром внутренних дел Республики.
«Отряду была дана хорошая оценка, результаты оперативно-служебной деятельности имеют высокие результаты, и наш отряд находится на хорошем счету», - сказал он.
Юрий Рузляев поблагодарил полицейских за службу и вручил им почетные грамоты и ведомственные знаки отличия.
Впервые в Чеченскую Республику прибыла делегация участников художественной самодеятельности из числа сотрудников областного управления. Они подготовили для коллег небольшой концерт.
Командировка полицейских в Чеченскую Республику закончится в ноябре.
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