В частных клиниках Пензы можно получить бесплатную помощь по полису ОМС

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 октября 2017, 19:48Общество
Получить бесплатную медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования можно не только в государственных, но и в частных клиниках Пензенской области.
Об этом на брифинге информационного агентства «Пенза-Пресс» рассказала директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области Елена Аксенова.
«В реестре медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, - 27 негосударственной формы собственности, в том числе 20 из них располагаются на территории Пензенской области. Медицинские услуги, которые они оказывают в 2017 году: круглосуточный, дневной стационар, услуги поликлиники, стоматологии, а также диагностика», - рассказала она.
Елена Аксенова обратила внимание на то, что некоторые частные клиники, работающие с фондом обязательного медицинского страхования, не предоставляют бесплатно всех услуг из перечня получаемых по полису. В таком случае, частная клиника не в праве заставлять пациента лечиться за деньги. Ему должны дать направление в то учреждение, где он может получить услугу бесплатно.
Полный список клиник, где пензенцы могут лечиться по полису обязательного медицинского страхования, есть на сайте регионального отделения фонда ОМС.
13 октября 2017, 19:52Белозерцев проверил готовность перинатального центра
13 октября 2017, 19:48В частных клиниках Пензы можно получить бесплатную помощь по полису ОМС
13 октября 2017, 19:35В Нижнем Ломове женщина живет на развалинах сгоревшего дома
13 октября 2017, 19:29Школьники посетили ведущие предприятия Пензенской области
13 октября 2017, 19:23В Кузнецке появится сквер, посвященный пограничникам
13 октября 2017, 19:07В Пензе первой гостьей нового сезона «Концертника» стала «Бодарья»
13 октября 2017, 17:59Пензенца вытащили из такси и избили
13 октября 2017, 17:37Пензенских водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей