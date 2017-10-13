13 октября 2017, 19:48Общество В частных клиниках Пензы можно получить бесплатную помощь по полису ОМС Получить бесплатную медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования можно не только в государственных, но и в частных клиниках Пензенской области.

Об этом на брифинге информационного агентства «Пенза-Пресс» рассказала директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области Елена Аксенова.

«В реестре медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, - 27 негосударственной формы собственности, в том числе 20 из них располагаются на территории Пензенской области. Медицинские услуги, которые они оказывают в 2017 году: круглосуточный, дневной стационар, услуги поликлиники, стоматологии, а также диагностика», - рассказала она.



Елена Аксенова обратила внимание на то, что некоторые частные клиники, работающие с фондом обязательного медицинского страхования, не предоставляют бесплатно всех услуг из перечня получаемых по полису. В таком случае, частная клиника не в праве заставлять пациента лечиться за деньги. Ему должны дать направление в то учреждение, где он может получить услугу бесплатно.

Полный список клиник, где пензенцы могут лечиться по полису обязательного медицинского страхования, есть на сайте регионального отделения фонда ОМС.

Общество

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