В Чаадаевке ветеран ВОВ вынужден биться за жилье

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 декабря 2017, 17:58Общество
Прокуратура Городищенского района Пензенской области добилась отмены актов, нарушающих жилищные права ветерана Великой Отечественной войны.
По данным пресс-службы прокуратуры Пензенской области, ветеран обратился в администрацию Чаадаевки. Он написал заявление о том, что его квартира не пригодна для проживания, но там это опровергли.
В ситуации разобралась прокуратура Городиценского района. Оказалось, что при проверке пригодности жилья сотрудники администрации не учли заключения независимых экспертов, согласно которым квартира не соответствует требованиям законодательства, имеются вредные факторы среды обитания человека. Это не позволяет обеспечить безопасность жизни и здоровья.
Дело направили в суд для дальнейшего разбирательства. Требования прокурора удовлетворили.
Межведомственная комиссия администрации должна будет провести оценку соответствия жилого помещения требованиям законодательства, добавили в ведомстве. Решение суда вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
22 декабря 2017, 19:47В Пензе в суде рассмотрят дело по факту гибели рабочего на ТЭЦ
22 декабря 2017, 19:43Белозерцев с рабочим визитом посетил Пензенский профилакторий
22 декабря 2017, 19:41Бар на улице Литвинова оштрафовали за нелегальный алкоголь
22 декабря 2017, 19:39Для воспитанников Мокшанского дома-интерната организовали праздник
22 декабря 2017, 19:37Территорию Спасского кафедрального собора Пензы благоустроят к осени
22 декабря 2017, 19:36В Пензе состоялся Рождественский бал для детей-сирот
22 декабря 2017, 19:29Радио «Экспресс» приглашает пензенцев поучаствовать в конкурсе
22 декабря 2017, 19:21Жителю Бессоновского района грозит срок за кражу металлолома