22 декабря 2017, 17:58Общество В Чаадаевке ветеран ВОВ вынужден биться за жилье Прокуратура Городищенского района Пензенской области добилась отмены актов, нарушающих жилищные права ветерана Великой Отечественной войны.

По данным пресс-службы прокуратуры Пензенской области, ветеран обратился в администрацию Чаадаевки. Он написал заявление о том, что его квартира не пригодна для проживания, но там это опровергли.

В ситуации разобралась прокуратура Городиценского района. Оказалось, что при проверке пригодности жилья сотрудники администрации не учли заключения независимых экспертов, согласно которым квартира не соответствует требованиям законодательства, имеются вредные факторы среды обитания человека. Это не позволяет обеспечить безопасность жизни и здоровья.

Дело направили в суд для дальнейшего разбирательства. Требования прокурора удовлетворили.

Межведомственная комиссия администрации должна будет провести оценку соответствия жилого помещения требованиям законодательства, добавили в ведомстве. Решение суда вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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