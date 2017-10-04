В Чаадаевке «ВАЗ» врезался в препятствие на дороге

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04 октября 2017, 13:02Происшествия
В селе Чаадаевка Городищенского района Пензенской области случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 3 октября в 20.30 на ул. Ленина автомобиль «ВАЗ-21043» врезался в препятствие. В результате аварии пострадал один человек, его состояние в ведомстве не уточняется.
Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной единицы техники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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