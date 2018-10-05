В Чаадаевке столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

Авария произошла около семи часов вечера 4 октября. В Чаадаевке на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской столкнулись KIA Rio и Lexus. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, в результате ДТП пострадало несколько человек. Подробности не уточняются.

Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью машины спецтехники.

Причины происшествия выясняются, сообщает ИА «Пенза-Пресс».