05 октября 2018, 13:28Происшествия

В Чаадаевке столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

В Городищенском районе Пензенской области произошло ДТП.

Авария произошла около семи часов вечера 4 октября. В Чаадаевке на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской столкнулись KIA Rio и Lexus. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, в результате ДТП пострадало несколько человек. Подробности не уточняются.

Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью машины спецтехники.

Причины происшествия выясняются, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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