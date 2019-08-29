В Чаадаевке разъяренный собутыльник набросился с ножом на гостя

В Пензенской области 33-летний житель Чаадаевки попал в больницу с проникающим ножевым ранением. Полицейские разыскали подозреваемого в случившемся.

Установлено, что сельчанин выпивал в гостях у 59-летнего знакомого. Мужчины поссорились, и хозяин жилища взялся за нож, которым ударил приятеля. Полицейским он во всем сознался. Выяснилось, что подозреваемый ранее был судим, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Возможно, что житель Чаадаевки встретит пенсию за решеткой: ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Полицейские напомнили пензенцам о том, что, если совершено преступление, сразу же нужно сообщать об этом сотрудникам правоохранительных органов любым удобным способом, в том числе - по телефону 02 или 102, пишет ИА «Пенза-Пресс».