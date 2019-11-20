В Чаадаевке пешехода сбил грузовик

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20 ноября 2019, 17:37Происшествия
В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода в Городищенском районе.
Сигнал об аварии в рабочем поселке Чаадаевка поступил на пульт дежурного в 12:45 во вторник, 19 ноября. На 1-й Озерной улице сбили 34-летнего пешехода. ДТП совершил 30-летний водитель грузовика Hino.
В результате случившегося пешехода с травмами доставили в больницу.
«По данному факту проводится проверка», - уточнили в отделе пропаганды.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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