В Чаадаевке огонь уничтожил дом

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 25 сентября в 16:30. Огонь уничтожил кровлю и все внутри жилища. В результате пожара пострадал 42-летний хозяин дома. Его госпитализировали в больницу.

Тушили полыхающее строение 12 сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, специалисты устанавливают причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».