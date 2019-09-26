26 сентября 2019, 13:33Происшествия

В Чаадаевке огонь уничтожил дом

В селе Чаадаевка Пензенской области сгорел деревянный дом.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 25 сентября в 16:30. Огонь уничтожил кровлю и все внутри жилища. В результате пожара пострадал 42-летний хозяин дома. Его госпитализировали в больницу.

Тушили полыхающее строение 12 сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, специалисты устанавливают причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой управления МЧС по Пензенской области

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