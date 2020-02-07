В Чаадаевке нашли черного лесоруба, повредившего несколько десятков деревьев

В Чаадаевско-Куракинском участковом лесничестве Пензенской области сотрудники лесничества выявили незаконную рубку 10 сосен, четырех лип и одной осины.

Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, лесу был причинен ущерб почти на 27 тысяч рублей. Также было выкопано несколько десятков лип и однин клен, а также повреждены сосны, липы и березы, из-за чего деревья перестали расти.

Нарушителя удалось установить – им оказался житель Чаадаевки. Материалы по нарушениям лесного законодательства направили в городищенский районный отдел полиции, пишет ИА «Пенза-Пресс».