В Чаадаевке нашли черного лесоруба, повредившего несколько десятков деревьев

07 февраля 2020, 09:32Общество
В Чаадаевско-Куракинском участковом лесничестве Пензенской области сотрудники лесничества выявили незаконную рубку 10 сосен, четырех лип и одной осины.
Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, лесу был причинен ущерб почти на 27 тысяч рублей. Также было выкопано несколько десятков лип и однин клен, а также повреждены сосны, липы и березы, из-за чего деревья перестали расти.
Нарушителя удалось установить – им оказался житель Чаадаевки. Материалы по нарушениям лесного законодательства направили в городищенский районный отдел полиции, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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