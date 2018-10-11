В Чаадаевке автомобиль сбил пешехода

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 10 октября в 20.04 на ул. Ленина рядом с домом №85 автомобиль сбил пешехода. Состояние пострадавшего в ведомстве не уточнили.

Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии ведется проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».