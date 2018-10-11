В Чаадаевке автомобиль сбил пешехода

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11 октября 2018, 10:17Происшествия
В селе Чаадаевка Городищенского района Пензенской области произошла авария.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 10 октября в 20.04 на ул. Ленина рядом с домом №85 автомобиль сбил пешехода. Состояние пострадавшего в ведомстве не уточнили.
Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии ведется проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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