11 октября 2018, 10:17Происшествия

В Чаадаевке автомобиль сбил пешехода

В селе Чаадаевка Городищенского района Пензенской области произошла авария.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 10 октября в 20.04 на ул. Ленина рядом с домом №85 автомобиль сбил пешехода. Состояние пострадавшего в ведомстве не уточнили.

Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии ведется проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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