В Чаадаевке автомобиль сбил людей и скрылся с места аварии

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17 октября 2017, 11:06Происшествия
В селе Чаадаевка Городищенского района Пензенской области случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на ул. Молодежной 16 октября в 18.11 неустановленный автомобиль сбил пешеходов и скрылся с места аварии. В результате ДТП пострадало несколько человек.
Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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