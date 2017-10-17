17 октября 2017, 11:06Происшествия В Чаадаевке автомобиль сбил людей и скрылся с места аварии В селе Чаадаевка Городищенского района Пензенской области случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на ул. Молодежной 16 октября в 18.11 неустановленный автомобиль сбил пешеходов и скрылся с места аварии. В результате ДТП пострадало несколько человек.

Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5979101/

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