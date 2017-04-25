25 апреля 2017, 18:41Лента новостей В Центре подготовки космонавтов прокомментировали исключение Самокутяева Журналисты телеканала «Экспресс» связались с научно-исследовательским испытательным Центром подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, который находится в Звездном городке. По словам руководителя его пресс-службы Дмитрия Жукова, у Александра Самокутяева еще есть шанс совершить третий полет на МКС. Для этого космонавту необходимо поправить здоровье.

«Самая частая причина убытия из отряда космонавтов — состояние здоровья. Потому что за дисциплину, успеваемость, как правило, не отчисляют. В основном, это состояние здоровья. Может быть, на данный момент он не годен к спецтренировкам, потом устранили диагноз, и становится годен. Я этого знать не могу, потому что это знают только медицинские работники. Эта информация не распространяется.

Александр Михайлович только что звонил из Израиля, где он находится в служебной командировке. Просил, чтобы его там не беспокоили звонками. И сказал дословно следующее: я сейчас нахожусь в должности заместителя командира отряда космонавтов, инструктор-космонавт-испытатель», - рассказал руководитель пресс-службы Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагрина Дмитрий Жуков.

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