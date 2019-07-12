В центре Пензы зловонные стоки растеклись по асфальту - соцсети

Житель Пензы рассказал в Сети о прорвавшейся канализации на улице Бекешской.

Мужчина рассказал в группе соцсети «ВКонтакте», что неподалеку от монумента «Глобус» из канализационного люка на асфальт хлынула вода.

«Запах – отвратительный. Отходы доплыли уже до монумента», - написал он, прикрепив фото.

Пользователи в комментариях отметили, что на этом месте периодически прорывает канализацию, пишет ИА «Пенза-Пресс».