В центре Пензы жестко столкнулись три авто. ФОТО

В Пензе на перекрестке улиц Суворова и Кулакова произошла авария. Об этом пользователь сообщил в Сети.

Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что столкнулись три машины. Он предположил, что в результате аварии пострадали несколько человек. Кроме того, из-за ДТП образовалась пробка.

Судя по снимкам, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».