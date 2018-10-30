В центре Пензы жестко столкнулись три авто. ФОТО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 октября 2018, 12:04Происшествия
В Пензе на перекрестке улиц Суворова и Кулакова произошла авария. Об этом пользователь сообщил в Сети.
Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что столкнулись три машины. Он предположил, что в результате аварии пострадали несколько человек. Кроме того, из-за ДТП образовалась пробка.
Судя по снимкам, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 октября 2018, 16:04Пенза вошла в топ-6 городов России по продажам смартфонов
30 октября 2018, 15:34В Бессоновском районе в аварии пострадал парень
30 октября 2018, 15:04Пензенский адвокат нанял людей для кражи из дома бизнесмена
30 октября 2018, 14:34На ремонт дорог в пензенской агломерации потратят более 1 млрд руб
30 октября 2018, 14:03Житель Каменки попрощался с жизнью из-за долга в 1500 рублей
30 октября 2018, 13:33На Южной поляне столкнулись «УАЗ» и маршрутка. ФОТО
30 октября 2018, 13:02Пензенский кондитер борется за звание лучшего на всероссийском конкурсе
30 октября 2018, 12:36Пензенцы завоевали медали на международных соревнованиях по велоспорту