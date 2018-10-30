30 октября 2018, 12:04Происшествия

В центре Пензы жестко столкнулись три авто. ФОТО

В Пензе на перекрестке улиц Суворова и Кулакова произошла авария. Об этом пользователь сообщил в Сети.

Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что столкнулись три машины. Он предположил, что в результате аварии пострадали несколько человек. Кроме того, из-за ДТП образовалась пробка.

Судя по снимкам, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - vk.com/sova_penza

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