В центре Пензы жестко столкнулись Hyundai и «Приора»

В пятницу, 15 ноября, в центре Пензы случилось жесткое дорожно-транспортное происшествие, спровоцировавшее затор.

На перекрестке улиц Суворова и Володарского водители часто не могут разобраться в очередности движения, что оканчивается авариями. На этот раз дорогу не поделили автомобили «Лада Приора» и Hyundai Solaris. Фотографии с места происшествия опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

В результате аварии у иномарки отлетел передний бампер, у отечественного автомобиля разбита правая фара и крыло.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», авария спровоцировала затор на улице Володарского от сквер имени В.Г. Белинского непосредственно до места столкновения.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили, пишет ИА «Пенза-Пресс».