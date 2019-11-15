15 ноября 2019, 17:08Происшествия

В центре Пензы жестко столкнулись Hyundai и «Приора»

В пятницу, 15 ноября, в центре Пензы случилось жесткое дорожно-транспортное происшествие, спровоцировавшее затор.

На перекрестке улиц Суворова и Володарского водители часто не могут разобраться в очередности движения, что оканчивается авариями. На этот раз дорогу не поделили автомобили «Лада Приора» и Hyundai Solaris. Фотографии с места происшествия опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

В результате аварии у иномарки отлетел передний бампер, у отечественного автомобиля разбита правая фара и крыло.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», авария спровоцировала затор на улице Володарского от сквер имени В.Г. Белинского непосредственно до места столкновения.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншоты - https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_457271846%2Fwall-156022223_130847, https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=trf%2Ctrfe&ll=45.016875%2C53.199425&z=16

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