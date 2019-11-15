В центре Пензы жестко столкнулись Hyundai и «Приора»

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15 ноября 2019, 17:08Происшествия
В пятницу, 15 ноября, в центре Пензы случилось жесткое дорожно-транспортное происшествие, спровоцировавшее затор.
На перекрестке улиц Суворова и Володарского водители часто не могут разобраться в очередности движения, что оканчивается авариями. На этот раз дорогу не поделили автомобили «Лада Приора» и Hyundai Solaris. Фотографии с места происшествия опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».
В результате аварии у иномарки отлетел передний бампер, у отечественного автомобиля разбита правая фара и крыло.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», авария спровоцировала затор на улице Володарского от сквер имени В.Г. Белинского непосредственно до места столкновения.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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