В центре Пензы заработала дачная ярмарка

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26 апреля 2019, 14:34Общество
26 апреля в сквере на ул. Славы в центре Пензы открылась ярмарка для дачников и садоводов «Сезон уДачи» (0+).
Как сообщает пресс-служба мэрии, на ярмарке пензенцы смогут приобрести все для дачных и садовых работ: семенной картофель, рассаду, саженцы, минеральные удобрения и средства защиты растений, приспособления для полива и ухода, а также продукцию для ландшафтного дизайна.
Работа фестиваля продлится два дня с 8 до 15 часов.
Ранее информагентство сообщало о том, что в связи с проведением ярмарки будет временно изменена схема движения транспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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