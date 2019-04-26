26 апреля 2019, 14:34Общество

В центре Пензы заработала дачная ярмарка

26 апреля в сквере на ул. Славы в центре Пензы открылась ярмарка для дачников и садоводов «Сезон уДачи» (0+).

Как сообщает пресс-служба мэрии, на ярмарке пензенцы смогут приобрести все для дачных и садовых работ: семенной картофель, рассаду, саженцы, минеральные удобрения и средства защиты растений, приспособления для полива и ухода, а также продукцию для ландшафтного дизайна.

Работа фестиваля продлится два дня с 8 до 15 часов.

Ранее информагентство сообщало о том, что в связи с проведением ярмарки будет временно изменена схема движения транспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_nachala_rabotu_yarmarka_dlya_dachnikov_i_sadovodov_sezon_udachi/

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