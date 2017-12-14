В центре Пензы вспыхнула «Нива»

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15 декабря 2017, 09:31Происшествия
На ул. Кирова в Пензе загорелся автомобиль.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул 14 декабря в 18.17, у «Нивы Шевроле» выгорел салон. О наличии пострадавших информации нет.
Последствия пожара ликвидировали четыре сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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