15 декабря 2017, 09:31Происшествия В центре Пензы вспыхнула «Нива» На ул. Кирова в Пензе загорелся автомобиль.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул 14 декабря в 18.17, у «Нивы Шевроле» выгорел салон. О наличии пострадавших информации нет.

Последствия пожара ликвидировали четыре сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6226747/

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