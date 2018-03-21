21 марта 2018, 16:04Общество

В центре Пензы водители выяснили отношения на дороге

В Сети появилась запись любопытного инцидента, произошедшего в центре города. Водитель-торопыга выскочил на перекресток, несмотря на то, что, судя по знакам дорожного движения, должен был пропустить все авто.

В итоге автолюбителям пришлось выяснять отношения посреди перекрестка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот https://vk.com/avtohampenza

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