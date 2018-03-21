В центре Пензы водители выяснили отношения на дороге

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21 марта 2018, 16:04Общество
В Сети появилась запись любопытного инцидента, произошедшего в центре города. Водитель-торопыга выскочил на перекресток, несмотря на то, что, судя по знакам дорожного движения, должен был пропустить все авто.
В итоге автолюбителям пришлось выяснять отношения посреди перекрестка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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