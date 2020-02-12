В центре Пензы водитель легковушки устроил ДТП – соцсети

Пензенский автолюбитель рассказал в Сети об аварии, в которую он попал в ночь на 12 февраля.

Видеозапись мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что ДТП произошло на перекрестке улиц Кураева и Красной в 23:20. Судя по кадрам, автор поста ехал за рулем Renault Logan на разрешающий сигнал светофора, а Chevrolet Lanos – на «красный». В результате первая иномарка врезалась в бок второй, не успев остановиться.

На кадрах видно, что у Renault разбита правая фара, немного пострадал бампер и отлетел номер. Chevrolet пострадала больше, у машины смяло заднюю дверь, крыло, порог и погнулся люк бензобака. Официальной информации о случившемся нет.

Напомним, за проезд на «красный» с последующим ДТП водителям может грозить штраф – 5000 рублей или лишение прав. Инспекторы настаивают на соблюдении правил дорожного движения. Они также напоминают о том, что в зимнее время не стоит совершать резких маневров, чтобы не попасть в занос, пишет ИА «Пенза-Пресс».