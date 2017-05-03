03 мая 2017, 13:33Общество В центре Пензы вновь появились несовершеннолетние «благотворители» - Шарипков В Пензе исполнительный директор фонда «Гражданский союз» Олег Шарипков продолжает бороться с «мнимыми» благотворителями. На этот раз, по его словам, они вновь оккупировали центр города.

«Не успели мы заявить на самарских «благотворителей», как на Московской появились «москвичи», - написал он на своей странице в Facebook.

Общественник просит пензенцев проводить с детьми-«благотворителями» беседы и рассказывать им о незаконности действий, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Также прошу подключаться журналистов. А мы еще одну заяву накатаем в Минюст, прокуратуру и МВД», - отметил он.

Пользователям соцсети удалось установить личность одного из «благотворителей». По их данным, парень учится в одном из учебных заведений.

Напомним, в 2016 году подобная ситуация уже была, причем на той же ул. Московской. Центр Пензы наводнили люди, собирающие средства якобы на лечение тяжелобольных детей, причем большинство «активистов» были несовершеннолетними. По словам Олега Шарипкова, волонтеры исчезли из города вскоре после того, как пензенские общественники написали на фонд несколько заявлений — в Минюст, Следственный комитет, прокуратуру, УМВД.

В конце апреля 2017 года общественник заподозрил еще одну благотворительную организацию в нечистоплотности. Стенды по сбору средств появились в ряде пензенских магазинов, хотя осуществлять свою деятельность, по его словам, эта организация имеет право только в Самарской области.

Общество

просмотров 70

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: скриншот - https://www.facebook.com