В центре Пензы велосипедист вылетел на автодорогу – соцсети

ДТП случилось на одной из центральных улиц Пензы: молодой человек на велосипеде пытался проскочить между проезжающими автомобилями.

Об инциденте рассказали очевидцы в социальной сети Instagram.

На записи с видеорегистратора видно, что велосипедист буквально вылетел на проезжую часть, врезался в машину и упал прямо на пешеходном переходе. После чего парень сразу встал, поднял велосипед и отошел с проезжей части.

«Решил проскочить», - подписали авторы поста.

Напоминаем, что, по правилам дорожного движения, велосипедистам нужно переходить дорогу пешком, пишет ИА «Пенза-Пресс».