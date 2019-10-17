18 октября 2019, 17:39Происшествия

В центре Пензы велосипедист вылетел на автодорогу – соцсети

ДТП случилось на одной из центральных улиц Пензы: молодой человек на велосипеде пытался проскочить между проезжающими автомобилями.

Об инциденте рассказали очевидцы в социальной сети Instagram.

На записи с видеорегистратора видно, что велосипедист буквально вылетел на проезжую часть, врезался в машину и упал прямо на пешеходном переходе. После чего парень сразу встал, поднял велосипед и отошел с проезжей части.

«Решил проскочить», - подписали авторы поста.

Напоминаем, что, по правилам дорожного движения, велосипедистам нужно переходить дорогу пешком, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://www.instagram.com/p/B3uGFpIoHkm/?igshid=65mvf82rtzw8

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