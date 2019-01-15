В центре Пензы в аварии разворотило легковушку. ВИДЕО

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15 января 2019, 13:04Происшествия
В центре Пензы произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Пользователь опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел вечером 14 января на улице Суворова. Рядом с филармонией столкнулись Mitsubishi Lancer и Lada Largus.
Судя по видео, отечественная легковушка получила сильные повреждения передней части.
О наличии пострадавших ничего не известно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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