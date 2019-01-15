15 января 2019, 13:04Происшествия

В центре Пензы в аварии разворотило легковушку. ВИДЕО

В центре Пензы произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел вечером 14 января на улице Суворова. Рядом с филармонией столкнулись Mitsubishi Lancer и Lada Largus.

Судя по видео, отечественная легковушка получила сильные повреждения передней части.

О наличии пострадавших ничего не известно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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