В центре Пензы в аварии разворотило легковушку. ВИДЕО

В центре Пензы произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел вечером 14 января на улице Суворова. Рядом с филармонией столкнулись Mitsubishi Lancer и Lada Largus.

Судя по видео, отечественная легковушка получила сильные повреждения передней части.

О наличии пострадавших ничего не известно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».