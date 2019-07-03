В центре Пензы установят больше урн

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03 июля 2019, 13:04Общество
В ходе совещания 3 июля мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил установить дополнительные урны в общественных местах.
«За счет проведенных работ по благоустройству общественные территории пользуются все большей популярностью у горожан. Мы призываем жителей убирать за собой, и, в свою очередь, должны обеспечить условия для того, чтобы они не мусорили», – отметил градоначальник.
Управлению жилищно-коммунального хозяйства города он поручил установить дополнительные урны в местах массового пребывания людей. Так, речь шла о площадях Ленина и Юбилейной, скверах имени Белинского, «Копилка пословиц» и других объектах. Всего планируется разместить более 120 урн, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Кроме того, Виктор Кувайцев поручил управлению содействия развитию малого и среднего предпринимательства провести мониторинг благоустройства территорий, прилегающих к объектам общественного питания в центре города.
«Необходимо призвать руководителей сетей общественного питания, чтобы они следили за порядком, урны должны очищаться с раннего утра», - сказал он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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