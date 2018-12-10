В центре Пензы установили терминал для вызова полиции

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10 декабря 2018, 13:02Общество
В Пензе на площади им. Ленина возле торгового центра «Империя» установили терминал связи с правоохранительными органами «Гражданин-полиция».
Благодаря устройству прохожие смогут в экстренной ситуации позвонить полицейским и попросить о помощи.
Отмечается, что телефонный номер набирать не нужно. При необходимости пензенец должен нажать на кнопку вызова. Терминал также оснащен видеокамерой и коммуникационным устройством, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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