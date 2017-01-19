В центре Пензы установили ледяной трон

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19 января 2017, 15:40Общество
Ледяное искусство в центре Пензы. Королевский трон, установленный на улице Гладкова, выглядит, словно хрустальный, говорят жители.
На улице Гладкова рядом с одним из пензенских кафе прохожие не расстаются с телефонами - каждый желает запечатлеть на память зимнюю скульптуру. Роскошный трон, выполненный изо льда, - не хрупкий, как может показаться на первый взгляд.
Произведение искусства из ледяных глыб мастерам Алексею Колобову и Андрею Козлову удалось сделать за несколько дней. Материал для прозрачного сооружения взяли из реки Суры, всего потребовалось три кубометра льда.
Алексей Колобов набирался опыта на Урале. Говорит, пришло время и пензенцам оценить красоту ледяных и снежных скульптур. Известно, что такие фигуры недолговечны. К слову, этой - уже две недели, но убирать ее пока рано. Демонтировать арт-объект придется, если на улице более чем на три дня установится плюсовая температура.
«Мы старались сделать с соблюдением технологических норм. То есть не выносить никаких консолей, которые от таяния могут упасть и поранить кого-то, сделали классическую горку - вся скульптура имеет такую форму и тает, как сосулька сверху вниз. Мы даже установили защитную решетку над скульптурой, чтобы ее защитить от сосулек», - рассказали авторы проекта Алексей Колобов и Андрей Козлов.
В темное время суток ледяная конструкция выглядит особенно сказочно. Трон на постаменте подсвечивается зеленым цветом.
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