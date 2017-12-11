11 декабря 2017, 15:34Общество

В центре Пензы устанавливают новогоднюю инсталляцию

11 декабря на площади Ленина в Пензе устанавливают новогоднюю инсталляцию-2018.

В городе продолжаются работы по украшению улиц. Так, в центре Пензы, напротив здания областного правительства устанавливают праздничную инсталляцию. Работы ведут сотрудники специализированного муниципального унитарного предприятия «Пензалифт».

Напомним, в прошлом году инсталляцию установили на Юбилейной площади, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: Фото Галины Пресняковой
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