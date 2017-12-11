В центре Пензы устанавливают новогоднюю инсталляцию

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11 декабря 2017, 15:34Общество
11 декабря на площади Ленина в Пензе устанавливают новогоднюю инсталляцию-2018.
В городе продолжаются работы по украшению улиц. Так, в центре Пензы, напротив здания областного правительства устанавливают праздничную инсталляцию. Работы ведут сотрудники специализированного муниципального унитарного предприятия «Пензалифт».
Напомним, в прошлом году инсталляцию установили на Юбилейной площади, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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