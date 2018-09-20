В центре Пензы столкнулись машина «Яндекс.Такси» и кроссовер. ФОТО

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20 сентября 2018, 13:02Происшествия
В центе Пензы произошло ДТП. О случившемся в Сети сообщил горожанин.
Очевидец опубликовал фотографии в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что вечером 10 сентября на перекрестке улиц Свердлова и Богданова столкнулись машина «Яндекс.Такси» и кроссовер.
На снимках видно, что легковушку от удара вынесло в кювет. Обе машины получили механические повреждения.
О наличии пострадавших ничего не известно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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