В центре Пензы столкнулись машина «Яндекс.Такси» и кроссовер. ФОТО

В центе Пензы произошло ДТП. О случившемся в Сети сообщил горожанин.

Очевидец опубликовал фотографии в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что вечером 10 сентября на перекрестке улиц Свердлова и Богданова столкнулись машина «Яндекс.Такси» и кроссовер.

На снимках видно, что легковушку от удара вынесло в кювет. Обе машины получили механические повреждения.

О наличии пострадавших ничего не известно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».