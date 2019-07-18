В центре Пензы столкнулись две легковушки

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18 июля 2019, 11:03Происшествия
В Сети появилась информация о ДТП напротив остановки «Центральный рынок», произошедшем утром 18 июля.
Об аварии с участием легковушек сообщил очевидец в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что снимок сделан в 8.47. Если учитывать плотный трафик в центре города, особенно - в час пик, то можно предположить, что авария могла бы спровоцировать пробку.
Судя по фото, дорогу не поделили два авто, сильных повреждений нет. Есть ли пострадавшие в аварии и каковы ее причины, в настоящее время неизвестно, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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