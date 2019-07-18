18 июля 2019, 11:03Происшествия

В центре Пензы столкнулись две легковушки

В Сети появилась информация о ДТП напротив остановки «Центральный рынок», произошедшем утром 18 июля.

Об аварии с участием легковушек сообщил очевидец в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что снимок сделан в 8.47. Если учитывать плотный трафик в центре города, особенно - в час пик, то можно предположить, что авария могла бы спровоцировать пробку.

Судя по фото, дорогу не поделили два авто, сильных повреждений нет. Есть ли пострадавшие в аварии и каковы ее причины, в настоящее время неизвестно, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: Скриншот - https://vk.com/sova_penza

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