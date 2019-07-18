В центре Пензы столкнулись две легковушки

Об аварии с участием легковушек сообщил очевидец в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что снимок сделан в 8.47. Если учитывать плотный трафик в центре города, особенно - в час пик, то можно предположить, что авария могла бы спровоцировать пробку.

Судя по фото, дорогу не поделили два авто, сильных повреждений нет. Есть ли пострадавшие в аварии и каковы ее причины, в настоящее время неизвестно, пишет ИА «Пенза-Пресс».