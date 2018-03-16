В центре Пензы столкнулись две легковушки, есть пострадавший

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16 марта 2018, 13:33Происшествия
В Железнодорожном районе Пензенской области произошла авария.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 15 марта в 12.10 напротив дома №139а по улице Суворова. Столкнулись автомобили Lada Granta, за рулем которой был 22-летний молодой человек, и Renault Logan, водителем которого был 34-летний мужчина.
В аварии пострадала пассажирка иномарки. 53-летнюю женщину с травмами доставили в больницу.
По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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