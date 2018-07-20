20 июля 2018, 17:39Происшествия

В центре Пензы столкнулись две легковушки

В центре Пензы днем 20 июля произошла авария.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 13.00 на улице Плеханова. Столкнулись автомобили Lada Granta и Ford. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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