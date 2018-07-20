В центре Пензы столкнулись две легковушки

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20 июля 2018, 17:39Происшествия
В центре Пензы днем 20 июля произошла авария.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 13.00 на улице Плеханова. Столкнулись автомобили Lada Granta и Ford. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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