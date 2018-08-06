06 августа 2018, 11:02Происшествия

В центре Пензы столкнулись две иномарки

В Пензе на улице Кирова произошла авария.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел 5 июля в 18.35. На улице Кирова столкнулись Renault Logan и Nissan Almera. В результате ДТП есть пострадавшие, об их состоянии в ведомстве не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7274371/

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