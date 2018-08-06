В центре Пензы столкнулись две иномарки

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел 5 июля в 18.35. На улице Кирова столкнулись Renault Logan и Nissan Almera. В результате ДТП есть пострадавшие, об их состоянии в ведомстве не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».