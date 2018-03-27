В центре Пензы столкнулись две иномарки, разыскиваются очевидцы

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП в центре города.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 10 марта в 15.00 напротив дома №144 по улице Суворова. Столкнулись автомобили Peugeot 207 и Nissan Juke. После ДТП первая иномарка уехала.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-91-21, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет №18.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».