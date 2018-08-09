В центре Пензы стало на два рекламных баннера меньше

9 августа в центре Пензы на ул. Урицкого и Ставского демонтировали рекламные баннеры.

Как пояснили в пресс-службе мэрии города, в настоящее время убраны рекламные баннеры формата 3х6 метров с истекшим сроком действия договоров и разрешений на эксплуатацию.

Городская администрация напоминает о том, что установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения не допускается – она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления (ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»).

Пишет ИА «Пенза-Пресс».