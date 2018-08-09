В центре Пензы стало на два рекламных баннера меньше

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 августа 2018, 17:59Общество
9 августа в центре Пензы на ул. Урицкого и Ставского демонтировали рекламные баннеры.
Как пояснили в пресс-службе мэрии города, в настоящее время убраны рекламные баннеры формата 3х6 метров с истекшим сроком действия договоров и разрешений на эксплуатацию.
Городская администрация напоминает о том, что установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения не допускается – она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления (ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»).
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
09 августа 2018, 19:59В Пензе полицейские рассказали об упрощенной схеме получения паспорта РФ
09 августа 2018, 19:57На брифинге «Пенза-Пресс» обсудили методы защиты от мошенников
09 августа 2018, 19:54Начальник регионально управления МВД Сергей Щеткин провел прием граждан
09 августа 2018, 19:52В Пензе полицейские организовали для детей поход в картинную галерею
09 августа 2018, 19:42Пензенские полицейские провели разъяснительные беседы с нарушителями ПДД
09 августа 2018, 19:37В Сосновоборске пенсионерам-ходокам помогли приобрести спортивную форму
09 августа 2018, 19:33В гимназии №1 Кузнецка обнаружили дефекты несущих конструкций
09 августа 2018, 19:21В Пензенской области подвели предварительные итоги уборочной кампании