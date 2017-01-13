В центре Пензы снегоуборочная машина протаранила стенд

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13 января 2017, 15:34Происшествия
В Пензе грузовик, вывозивший снег с ул. Московской, врезался в рекламный стенд и скрылся с места ДТП.
Об этом в «Жалобную книгу» написал местный житель, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«11 января грузовик со снегом, разворачиваясь, сбил рекламу на ул. Московской, 25 в шесть утра, разбил ее полностью и уехал. Я работаю дворником рядом, и все случилось при мне. Потом он уехал и оставил битое стекло. Они вывозили снег с ул. Московской. Номера были грязные», - сообщил он.
Информагентство направило официальный запрос в соответствующие службы, чтобы разобраться в ситуации.
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