В центре Пензы провалившийся люк создавал пробку

В Пензе забетонировали провал канализационного люка на проезжей части улицы Володарского.

У перекрестка улиц Володарского-Карла Маркса собиралась пробка, причиной этого был провал канализационного люка. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

В департаменте ЖКХ отреагировали на ситуацию. Сейчас отремонтированный провал огорожен, но в ближайшее время проезд вновь будет свободен, пишет ИА «Пенза-Пресс».