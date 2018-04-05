05 апреля 2018, 17:08Общество

В центре Пензы провалившийся люк создавал пробку

В Пензе забетонировали провал канализационного люка на проезжей части улицы Володарского.

У перекрестка улиц Володарского-Карла Маркса собиралась пробка, причиной этого был провал канализационного люка. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

В департаменте ЖКХ отреагировали на ситуацию. Сейчас отремонтированный провал огорожен, но в ближайшее время проезд вновь будет свободен, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://onf.ru/2018/04/05/vlasti-penzy-otreagirovali-na-obrashchenie-aktivistov-onf-po-povodu-provala-asfalta-na/

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