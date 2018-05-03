В центре Пензы провалился асфальт

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03 мая 2018, 11:02Общество
В Пензе на улице Урицкого обрушился грунт на канализационном коллекторе.
Как пояснил начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов, грунт размыло подземными водами.
Мэр города Виктор Кувайцев призвал ООО «Горводоканал», ЗАО «Пензенская горэлектросеть» и МУП «Пензадормост» объединить усилия и как можно скорее ликвидировать последствия ЧП.
В пресс-службе горадминистрации сообщили, что опасный участок дороги огородили.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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