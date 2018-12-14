В центре Пензы пройдет шествие Дедов Морозов

Так, в 15.00 от сквера «Кукушка» на Фонтанной площади начнется традиционное шествие Гильдии Дедов Морозов. Сказочные герои пройдут по улице Московской до площади им. В.И. Ленина, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

А в 15.20 состоится открытие домика Деда Мороза, расположенного на площади. Для пензенцев проведут конкурсы, игры, хороводы, детей ожидают сладкие подарки.

Со всеми новогодними мероприятиями можно ознакомиться здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».