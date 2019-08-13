13 августа 2019, 09:31Происшествия

В центре Пензы произошла жесткая авария

На пересечении улиц Плеханова и Бакунина в Пензе произошло серьезное ДТП с участием двух легковых авто.

Фото с места происшествия прислала подписчица группы «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Судя по снимку, автомобили столкнулись лоб в лоб. Обе машины сильно повреждены – у них полностью разбита передняя часть.

Есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальной информации пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: Скриншот - https://vk.com/penzakarl

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