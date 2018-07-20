В центре Пензы произошла авария с участием мотоцикла

В центре Пензы утром 20 июля произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте».

На снимке видно, что столкнулись иномарка и мотоцикл. На месте работают сотрудники ГИБДД и «скорая».

Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».