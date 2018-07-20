В центре Пензы произошла авария с участием мотоцикла

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 июля 2018, 11:02Происшествия
В центре Пензы утром 20 июля произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте».
На снимке видно, что столкнулись иномарка и мотоцикл. На месте работают сотрудники ГИБДД и «скорая».
Официальной информации о случившемся нет.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 июля 2018, 19:31В Пензе управляйка отказывается от обслуживания проблемных домов
20 июля 2018, 19:28Пензенец стал победителем первенства России в велогонке на 500 метров
20 июля 2018, 19:19В Пензенской области пройдут отборы в профильные классы по футболу
20 июля 2018, 19:16Мокшанский дом-интернат посетила делегация из Республики Башкортостан
20 июля 2018, 17:58В Пензенской области лучшему трактористу подарили машину
20 июля 2018, 17:39В центре Пензы столкнулись две легковушки
20 июля 2018, 17:25В Пензе обсудили «пенсионный маневр»
20 июля 2018, 17:08В Белинском районе разыскивают убийцу щенка хаски