В центре Пензы прохожим на голову может упасть штукатурка - горожане

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28 марта 2018, 12:03Общество
В Пензе на улице Московской на головы людей может упасть штукатурка с разрушающегося здания. Об этом в Сети сообщил пользователь.
Мужчина разместил фотографии в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».
«Ул. Московская, 25. Дом разрушается. Штукатурка отваливается кусками и падает на асфальт. Могут пострадать пешеходы. Зону нужно огораживать лентой, но арендаторы плевать хотели на это», - написал автор поста, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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