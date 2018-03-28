28 марта 2018, 12:03Общество

В центре Пензы прохожим на голову может упасть штукатурка - горожане

В Пензе на улице Московской на головы людей может упасть штукатурка с разрушающегося здания. Об этом в Сети сообщил пользователь.

Мужчина разместил фотографии в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

«Ул. Московская, 25. Дом разрушается. Штукатурка отваливается кусками и падает на асфальт. Могут пострадать пешеходы. Зону нужно огораживать лентой, но арендаторы плевать хотели на это», - написал автор поста, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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