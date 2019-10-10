В центре Пензы приступили к демонтажу фонтана

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10 октября 2019, 19:03Общество
В Пензе приступили к реконструкции одной из главных городских достопримечательностей - фонтана. Пока на месте проводятся подготовительные работы, но уже со следующей недели начнется сама стройка.
Информационный стенд уже давно устарел, но до сих пор не убран. Рано или поздно очередь дойдет и до него. Рабочие, которые обосновались на фонтанной площади Пензы, взялись за демонтаж. Они должны подготовить место для строительства нового фонтана.
От старой чаши уже почти ничего не осталось, а сквозь разбитые стекла видны элементы старой цветомузыки. То, что изначально открытый в 1977-м фонтан был именно музыкальным и вечерами светился разноцветными огнями, сейчас вспомнят разве что старожилы.
«Струи были высоко и музыка играла. Ребятишки летом купались здесь», - рассказал житель Пензы Олег Мухаммедов.
Фонтан не ремонтировался давно. Элементы его конструкции сгнили и обросли толстым слоем грязи. Возможно поэтому увидев здесь технику и рабочих прохожие обрадовались.
Объект должны сдать летом 2020 года. Таким образом, у подрядчика в запасе - около восьми месяцев.
«Территория благоустройства вокруг фонтана будет состоять из площади, на которой можно будет проводить мероприятия, праздники и небольшого сквера, в котором будут располагаться зоны отдыха и небольшая площадка для детей», - сказал заместитель начальник УКС Пензы Артур Абдусаламов.
Реконструкция объекта настолько масштабная, что будут менять даже инженерные коммуникации, которые проложены под землей. Сейчас там постепенно начинаются демонтажные работы.
Только после этого можно будет приступать к заливке монолитного основания и обустройству новых инженерных сетей. Работы будут вести и зимой. Последней очередью в проекте значится благоустройство прилегающей территории. Общая стоимость проекта - более 270 миллионов рублей.
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