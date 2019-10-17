В центре Пензы появятся новые дорожные знаки. СХЕМЫ

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17 октября 2019, 12:36Общество
На период закрытия движения по Бакунинскому мосту в Пензе администрация города перераспределит транспортные потоки.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, для увеличения пропускной способности перекрестка, на левом повороте при движении по ул. Кирова от ул. Кураева на ул. Карла Маркса установят дорожные знаки, показывающие направление движения по полосам.
Также по ул. Кирова на участке от улицы Карла Маркса до остановки «Библиотека имени М.Ю. Лермонтова» будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Зона действия» и «Работает эвакуатор». То же самое сделают и на улице Баумана.
На пересечении улиц Долгорукова и Чаадаева будут установлены дорожные знаки «Направление движения по полосам» со стороны железнодорожного переезда для осуществления левого поворота с двух полос движения.
Напомним, что Бакунинский мост закрыли на реконструкцию 19 сентября. На нем уже демонтировали коммуникации и пролеты, начали устанавливать буронабивные сваи, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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