В центре Пензы появятся два новых светофора

Во время совещания в администрации Пензы, которое состоялось 18 февраля, стало известно о плане мероприятий в рамках реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Начальник департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин сообщил, что в 2019 году удалось ликвидировать 25 из 36 мест концентрации ДТП.

«Сотрудники ГИБДД разработали план мероприятий в рамках программы БКАД. В части объектов изменена схема дорожного движения, время работы светофоров. В двух местах установят дополнительные светофоры – на перекрестке улиц Суворова и Кулакова, улице Бакунина. Изыскиваем деньги. И на улице 40 лет Октября ведется реконструкция», - пояснил он.

Глава администрации города Андрей Лузгин отметил, что есть некоторые мероприятия, на выполнение которых заложено куда больше времени, чем они требуют.

«Ликвидировать пешеходный переход до 1 июня - например, такая задача в плане стоит, почему так долго? Пересечение улиц Суворова и Чехова - нарушение требований сигнала светофора служит причиной ДТП. Вешайте баннер туда, воздействуйте на водителей. Есть меры, которые мы используем не в полном объеме», - подчеркнул мэр.

Он также спросил у Максима Иванкина о парковках с временным размещением на Соборной площади. Начальник департамента ЖКХ Пензы рассказал о том, что по данному вопросу есть договоренность и стоянка заработает в конце февраля, пишет ИА «Пенза-Пресс».